CSM Worldwideアジア自動車生産フォーキャスト

アジアの自動車市場はどう変化していくのか。成長著しい中国やインド市場を制するのは？今後３年間を見据えた形で、最近のアジア（グレーターチャイナ、※南アジア、韓国の３地域）での生産動向、輸出動向、ブランド戦略などを詳しく分析します。解説は、自動車市場予測を専門とする米CSMワールドワイド社です。