IoTとデータエコノミー講座

Iot dataeconomy
世界で注目を浴びるＡＩ（人工知能）やビッグデータを駆使したデータ解析が、オセアニアのビジネスにもたらした影響を最新の事例を用いて解説する。

筆者紹介

早川正明
WingArc Australia
マネージングダイレクター
慶應義塾大学総合政策学部卒 伊ボッコーニ経営大学院卒
専門は国際戦略、デジタル戦略
自称ミシュラン調査員

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オーストラリアＩＴ

新連載【ＩｏＴとデータエコノミー講座】第１回「デジタル革命とは」（11/01）

トヨタがグーグルの下請けになる――？　なぜこんなトンチンカンな話題が最近新聞を賑わせるのか？　なぜグ…

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