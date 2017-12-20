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ＡＳＥＡＮ
フォルモサン・ブラザーズ（寰瀛法律事務所）1997年に創設され、現在約30人の弁護士を擁しています。日系企業向けのサービスを行うグループを設け、葉大殷、劉志鵬、黄馨慧、陳秋華の4人の弁護士が業務を担当しています。4人とも日本への留学経験があり、日本語による法律上のサポートを行っています。
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