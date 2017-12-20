台湾法律講座

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人事、労務面で問題を中心に、台湾の法律を弁護士の視点から紹介します。

筆者紹介

フォルモサン・ブラザーズ（寰瀛法律事務所）
1997年に創設され、現在約30人の弁護士を擁しています。日系企業向けのサービスを行うグループを設け、葉大殷、劉志鵬、黄馨慧、陳秋華の4人の弁護士が業務を担当しています。4人とも日本への留学経験があり、日本語による法律上のサポートを行っています。

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台湾経済

【台湾法律講座】会社法改正～コーポレート・ガバナンスの強化（08/01）

今回も前回に引き続き、この度行われた会社法の過去十年で最大規模の改正のうち、コーポレート・ガバナンス…

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台湾経済

【台湾法律講座】会社法改正～ベンチャーの促進（07/18）

新しい形態の経済発展モデルの勢いが盛んとなっている状況や、イノベーション事業の急速な発展と経済の構造…

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台湾経済

【台湾法律講座】財団法人法改正の紹介（07/04）

財団法人の設立および管理について、過去には民法の原則的な関係規定および各主務機関が職権に基づき制定し…

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台湾媒体

【台湾法律講座】著名コミックの架空都市は混同誤認を生じる恐れがあるとの判断について（06/20）

参加人は2014年12月５日、「Gotham」商標を第41類の書籍、翻訳、会議展覧、番組制作及び教育訓練等の役務に…

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台湾建設

【台湾法律講座】賃貸住宅の市場発展および管理条例（06/06）

現行の賃貸住宅市場では多くの問題があります。例えば賃貸住宅の権利義務関係が対等ではない、広告情報が真…

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台湾経済

【台湾法律講座】化粧品衛生安全管理法改正の要点について（05/23）

2018年４月10日、「化粧品衛生安全管理法」の改正案が、台湾立法院（国会）の第三読会（三読）を通過（＝最…

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台湾経済

【法律講座】民法の「事情変更」に係る権利行使期限（05/09）

台湾の「民法」第227条―２の第１項では「契約成立後に状況が変わり、それが当初予想できるものではなく、し…

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台湾経済

【台湾法律講座】公務員への便益提供の適法性（04/25）

公共事業への参加や特殊業種の請負、業務の許認可手続など、民間企業はさまざまな場面で公務員と接触する機…

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台湾経済

【台湾法律講座】フィンテック推進の新条例（04/11）

台湾の金融業界でも先端技術を駆使した金融サービスを提供する「フィンテック」の需要が高まっており、政府…

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台湾経済

【台湾法律講座】長期介護サービスの関連法（03/21）

台湾の立法院（国会）は2015年6月3日、介護産業の発展を促進し、サービスの質を確保した上で被介護者の尊厳…

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台湾経済

【台湾法律講座】所得税法の改正ポイント（03/07）

2017年９月20日付掲載の当欄で「所得税法」の改正案について解説しましたが、同改正案は18年１月18日に立法…

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台湾経済

【台湾法律講座】少数株主による検査人の選任（02/21）

企業は社員（出資者）と理事者（経営者）の分離・分担を求める商法の「所有と経営の分離」のもと、多数の株…

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台湾経済

【台湾法律講座】労基法の再改正ポイント（01/31）

2016年12月末に運用を開始した改正「労動基準法（労基法）」の見直し案（以下、再改正案）が10日未明、台湾…

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台湾経済

【台湾法律講座】ネット販売模造品事件の管轄権（01/17）

ＥＣ（電子商取引）は国・地域による境界線がないことから、消費者がいつでもどこでもＥＣサイトを通じて商…

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台湾経済

【台灣法律講座】台湾での「行政契約」について（2017/12/20）

市民と行政機関に関する従来の法律は、多くが「許可」「処罰」など「上級（行政機関）から下級（企業・市民…

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台湾経済

【台湾法律講座】育児休業手当の給付基準（2017/12/07）

失業給付や就職促進奨励金、育児休業手当などについて定めた台湾の「就業保険法」では、夫婦の双方いずれも…

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台湾経済

【台湾法律講座】政府調達の差別待遇禁止規定（2017/11/22）

台湾では政府調達の公平性を維持するため、公的機関の調達について定めた「政府採購法（政府調達法、以下同…

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台湾経済

【台湾法律講座】医薬品等の特許権の期間延長（2017/11/08）

知的財産権を管轄する台湾の経済部智慧財産局（智財局）は、医薬品関連の発明における「専利権（以下、特許…

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台湾経済

【台湾法律講座】テロ組織への資金供与防止法（2017/10/25）

台湾は国際連合（ＵＮ）の加盟国ではありません。ただ反テロリズムについて国際社会と協調する姿勢を明確に…

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台湾経済

【台湾法律講座】「マネロン防止法」の改正（2017/10/11）

今回は「資金洗浄（マネーロンダリング）」防止法について解説します。資金洗浄とは、犯罪者が違法行為で得…

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