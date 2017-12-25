育て、日ミャンマーつなぐ産業人材

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海外産業人材育成協会（ＨＩＤＡ）のスキームを活用した日本とミャンマーをつなぐ産業人材育成の事例を紹介する。

筆者紹介

執筆：編集部、協力：海外産業人材育成協会（ＨＩＤＡ）

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ミャンマー経済

【産業人材】人材育成支援を活発化　ＡＯＴＳヤンゴン事務所・江口氏（2017/12/25）

人材育成を通じ日本と地場の企業連携を後押ししたいと語るＡＯＴＳヤンゴン事務所の江口健一郎所長＝20日、ヤンゴン（ＮＮＡ）
途上国の技術者を日本に受け入れて研修を施したり、日本から専門家を派遣して現地技術者を指導したりして人…

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ミャンマー経済

【産業人材】ティラワの日系向け人材育成　日本支援、近隣の工科大で講座（2017/11/16）

講座についてガイダンスを受ける学生ら＝15日、ヤンゴン郊外（ＮＮＡ）
ミャンマー最大都市ヤンゴン郊外のティラワ経済特区（ＳＥＺ）に進出する日系企業で活躍できる人材を育成す…

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ミャンマー製造

【産業人材】東洋製罐、タイ人が指導　ティラワ工場、将来担う若手育成（2017/10/24）

タイ人のスポーンさん（右）から指導を受けるアウン・トゥさん＝９月下旬、ヤンゴン郊外（ＮＮＡ）
日本の支援で東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）域内の専門家や研修生を派遣し合い、現地の産業人材を育成し…

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ミャンマー経済

【産業人材】ＡＯＴＳ桒山理事長に聞く　次世代担う人材育成、発展後押し（2017/08/10）

ミャンマーの将来性に期待を示すＡＯＴＳの桒山信也理事長＝５日、ヤンゴン（ＮＮＡ）
ミャンマーは2011年の民政移管を経て経済成長が本格化し、産業発展を支える人材の育成が喫緊の課題となって…

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ミャンマー経済

【産業人材】東南アの経験に学ぶ　ＡＯＴＳの域内同窓会間で連携（2017/07/03）

ミャンマーの同窓会関係者らを前に講演するｉＭＴのルー・ニャット・フイＣＥＯ＝５月下旬、ヤンゴン（ＮＮＡ）
海外産業人材育成協会（ＡＯＴＳ）の制度を使い日本で研修を受け帰国した研修生は、世界各国で同窓会を組織…

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ミャンマー車両

【産業人材】日中に次ぐソフト開発拠点に　車部品カルソニック系ＣＫエンジ（2017/05/23）

技術指導する堀江勝行氏（中）と、チーフエンジニア、ヘ・マ・ルィンさん（右）ら＝５月上旬、ヤンゴン（ＮＮＡ）
自動車部品大手カルソニックカンセイの開発専門子会社シーケーエンジニアリング（ＣＫＥ）が、ミャンマー最…

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ミャンマー経済

【産業人材】ＣＡＤ人材育成を推進　ベトナム人登用、現地化の好循環（2017/04/27）

社員の仕事ぶりを見守るグエン・ホアン・タオ・ミンさん＝ヤンゴン（ＮＮＡ）
人材育成が遅れているミャンマーで、日本企業が先に進出した東南アジア地域の国の人材を活用し、人材の底上…

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ミャンマーＩＴ

【産業人材】人材交流でＩＴ技術者育成　アクロクエスト、若手成長に期待（2017/03/30）

プロジェクトごとに島を作って開発に当たるミャンマー人技術者ら＝ヤンゴン（ＮＮＡ）
ＩＴシステム開発会社アクロクエストテクノロジー（横浜市）は、2012年にミャンマーに設けた海外初の支社で…

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ミャンマー経済

【産業人材】若手人材交流で関係深化　経産省のインターン、現地も期待（2017/02/23）

人材開発部で仕事をする寺下さん（左）と同僚＝ヤンゴン（ＮＮＡ）
日本の若手人材をミャンマーの組織や企業に派遣して現地への理解を深め、両国の経済関係の深化に役立っても…

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ミャンマー繊維

【産業人材】カイン州に根付け日本の技術　座繰りで絹糸紡ぐ少数民族女性（2017/01/17）

カレン族の女性を指導する平石宣江さん（左）＝12月、パアン（ＮＮＡ）
かつて日本の絹織物産業を支えた伝統の座繰り生糸をつくる技術が、ミャンマー東部カイン（旧カレン）州で息…

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