ミャンマー 経済
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たばこ、酒税を引き上げへ＝連邦税法案

ミャンマー計画・財務省は24日、連邦議会にたばこと葉巻、酒類の税金を引き上げる新年度（2018年10月～19年９月）連邦税法案を提出した。イレブン電子版が伝えた。

マウン・マウン・ウィン副計画・財務相は、法案の柱は酒、たばこなど特定物品税の引き上げと所得税控除額の変更だとした上で、「特定物品税は、国内総生産（ＧＤＰ）の成長率とインフレ率に合わせ、小幅な引き上げを行う」と話した。

法案によると▽１箱20本入り600チャット（約43.4円）のたばこには、１本当たり６チャット▽１箱601～800チャットは14チャット▽１箱801～1,000チャットは19チャット▽１箱1,001チャット以上は21チャット――を課税する。葉巻には１本１チャットを課税する。

18年４～９月度の税額は▽１箱500チャットのたばこは、１本当たり４チャット▽501～700チャットは９チャット▽701～900チャットは13チャット▽901チャット以上は16チャット――だった。

一方、法案が定める酒類の税額は、１リットル当たりの価格で税率が変わり、１リットル当たり1,000チャットの場合122チャット、２万9,001チャット以上は価格の60パーセントとなる。

18年４～９月度の税額は、１リットル当たり750チャットの場合91チャット、２万6,001チャット以上は価格の60パーセントだった。


関連国・地域： ミャンマー
関連業種： マクロ・統計・その他経済

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