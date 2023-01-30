香港を世界にアピール、特別チームが発足

香港香港を世界にアピール、特別チームが発足経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港観光マクロ経済政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（29日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW春節連休の旅行者数が回復 19年の９割に、海外も伸び中国-全国観光マクロ経済ＩＴ一般その他サービス陸運空運観光娯楽社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW海外団体旅行、２月６日に一部解禁＝３年ぶり中国-全国観光観光政策・法律・規制NEW一部海外団体旅行を２月６日解禁、３年ぶり中国-全国観光その他サービス観光政策・法律・規制NEW中国のコロナ感染者、既に11億人超えか中国-全国社会保健医療社会一般NEW日本企業は再開歓迎、航空便回復にも期待中国-全国経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW関連記事行政長官がタイへ、ＡＰＥＣ首脳会議に出席香港経済マクロ経済政策・法律・規制外交香港グレーターベイ、来月にバンコク線就航タイ運輸空運観光大湾区航空、６～７月に第１便就航へ香港運輸空運大湾区航空が免許取得、就航へ準備整う香港運輸空運政策・法律・規制ドラゴン航空、香港—広島線を８月就航香港運輸マクロ経済倉庫空運観光娯楽