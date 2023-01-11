現代自がインドで成長加速

韓国現代自がインドで成長加速ＳＵＶ好調、ＥＶでスズキ追う車両NEW国・地域韓国業種車両関連タグ韓国インド自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波威馬汽車が全モデル値上げ、最大2.5万元中国-上海車両自動車NEWＮＥＶ化加速、ガソリン車８割が生産停止へ中国-全国車両自動車NEW起亜労使、華城のＥＶ新工場設立で合意韓国車両自動車NEW現代自がインドで成長加速 ＳＵＶ好調、ＥＶでスズキ追う韓国車両統計自動車NEW鴻海のタイＥＶ合弁、中・欧州企業と交渉中タイ車両自動車環境NEWＢＭＷ、クダ州にＥＶ充電設備を設置マレーシア車両自動車電機環境NEW自動車統計工業設備稼働率、22年４Ｑは75.7％に下落中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信化学一般繊維その他製造石油・石炭・ガスNEW一汽解放の22年販売、６割減の17万台中国-北京車両貿易統計自動車NEW12月の経済指標、鉱工業の伸び鈍化続く中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品化学一般鉄鋼・金属その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW現代自がインドで成長加速 ＳＵＶ好調、ＥＶでスズキ追う韓国車両統計自動車NEW電動車登録、22年は9.1万台 ＢＥＶが7.7倍増と伸びをけん引タイ車両統計自動車環境NEW12月の産業景況感92.6、７カ月ぶりに悪化タイ経済統計NEW関連記事100万ルピー超のモデルが人気 現代自、高機能ＳＵＶを売り込みインド車両統計自動車電機環境現代自、初のＥＶ専用車台を公開韓国車両自動車起亜自、新型ＳＵＶソネットの出荷開始インド車両自動車現代自のＥＶラインアップ、22年には３倍に韓国車両自動車１月自動車産業は不振、旧正月で操業日減少韓国車両統計自動車