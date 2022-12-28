入国時の隔離撤廃、ゼロコロナ終了＝１月

中国-全国入国時の隔離撤廃、ゼロコロナ終了＝１月社会NEW国・地域中国-全国業種社会関連タグ中国日本空運観光政治一般社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW１月８日に入国後隔離撤廃 中国人の海外旅行も開放中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運観光社会一般政策・法律・規制NEW入国後の隔離不要に、来年１月８日から中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEW中国渡航者、水際緊急強化＝30日から全員検査中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEWゼロコロナに終止符、感染者増「パニック」も中国-全国社会保健医療社会一般NEW北京市、家庭向けに酸素ボンベレンタル中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事入国制限、大半を撤廃 未接種でも隔離なし、４日からフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制習指導部３期目の外交始動、越書記長が訪中中国-全国政治政治一般外交日本への入国、指定施設で３日間待機にインドネシア社会保健医療社会一般タイから日本へ入国、指定施設で３日間待機タイ社会保健医療社会一般政策・法律・規制ミャンマーから帰国時に６日間のホテル隔離ミャンマー医薬保健医療