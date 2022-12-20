旅客数、24年にコロナ前の９割へ＝空港幹部

香港旅客数、24年にコロナ前の９割へ＝空港幹部運輸NEW国・地域香港業種運輸関連タグ香港保健医療空運観光関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW来年１月に感染ピーク到来か 複数の地方政府予測、春節移動で中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW珠海イミグレの通過要件、31日まで緩和中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW北京市、陽性者の自宅隔離に７日間必要中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、18日は1900人台中国-全国社会保健医療社会一般NEWデリバリー企業、配送員不足への対応急ぐ中国-全国運輸ＩＴ一般食品・飲料医薬品陸運スポーツ雇用・労務小売りNEW関連記事香港空港のヘルスパス、実証試験に成功香港社会ＩＴ一般保健医療空運社会一般香港空港、健康・安全プログラムの認証取得香港運輸保健医療空運空港統計、旅客は１月として過去５年で最少香港運輸統計空運19年の空港統計、旅客減少幅が10年で最大に香港運輸貿易統計空運１月の空港統計、旅客数4.8％増に香港運輸統計倉庫空運文化・宗教