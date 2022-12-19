年末年始の旅客予測、西部20空港で254万人

インドネシア年末年始の旅客予測、西部20空港で254万人運輸NEW国・地域インドネシア業種運輸関連タグインドネシア空運統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW来年１月に感染ピーク到来か 複数の地方政府予測、春節移動で中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW珠海イミグレの通過要件、31日まで緩和中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW北京市、陽性者の自宅隔離に７日間必要中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、18日は1900人台中国-全国社会保健医療社会一般NEWデリバリー企業、配送員不足への対応急ぐ中国-全国運輸ＩＴ一般食品・飲料医薬品陸運スポーツ雇用・労務小売りNEW関連記事西部20空港、１～９月旅客数は前年比2.2倍インドネシア運輸統計空運年末年始休暇、鉄道利用者は56％増インドネシア運輸統計陸運海運空運社会一般ＡＰ２の19空港、４月の平均発着数が大幅減インドネシア運輸空運首都空港第２ターミナル、一部がＬＣＣ専用インドネシア運輸空運首都空港第４ターミナル、近く設計入札インドネシア運輸建設・プラント空運