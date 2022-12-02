台湾、屋外はマスクなし＝コロナ感染減少で

台湾台湾、屋外はマスクなし＝コロナ感染減少で社会国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナによる日本人入国規制（１日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制４週連続で日本が世界最多、コロナ感染アジア医薬保健医療地方にコロナ対策緩和の動き 中央方針受け、感染者も減少傾向中国-全国社会マクロ経済保健医療その他サービス社会一般政策・法律・規制小売り深センの越境貨物運転手、31人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般コロナが車販売に影響、先週は３割超の減少中国-全国車両統計自動車政策・法律・規制関連記事テイクオフ：マスクの着用義務を６月…タイ社会社会一般テイクオフ：人が密集していない屋外…インドネシア社会社会一般屋外での活動でマスク着用不要へ、規制緩和インドネシア社会保健医療社会一般テイクオフ：屋外でのマスク着用義務…シンガポール社会保健医療社会一般政策・法律・規制マスク着用規定、４月１日から緩和へ台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制