「ゼロコロナ」新宿で抗議、在日中国人ら

日本「ゼロコロナ」新宿で抗議、在日中国人ら社会NEW国・地域日本業種社会関連タグ中国日本政治一般社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（30日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染、有症者が4000人超え中国-全国社会保健医療社会一般NEW中国「敵対勢力摘発する」、抗議活動に強硬姿勢中国-全国政治社会一般政治一般NEWコロナ禍が宅配に影響 業者の営業拠点、閉鎖相次ぐ中国-全国経済マクロ経済自動車その他サービス倉庫陸運娯楽メディア社会一般政策・法律・規制小売りNEW珠海イミグレの通過要件強化、７日まで延長中国-広東社会保健医療陸運観光社会一般政策・法律・規制NEWホンダ武漢工場が再開、一部はなお休止も中国-全国車両自動車その他製造政策・法律・規制NEW関連記事ネパール首相不信任 後任確定は難航もネパール政治政治一般選挙政権批判サイトに圧力、認可取り消し命じるフィリピン政治政治一般テイクオフ：「やめろ」「やめない」…タイ社会社会一般イベント政治一般反戦集会、250万人の署名集まるマレーシア娯楽メディア社会一般スポーツイベント文化・宗教事件政治一般政策・法律・規制軍事外交「労働力輸入やめろ」マカオで失業者のデモと警官隊衝突香港統計社会一般事件雇用・労務政治一般政策・法律・規制