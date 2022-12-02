21年犯罪件数、活動制限で19％減の5.3万件

マレーシア21年犯罪件数、活動制限で19％減の5.3万件社会国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア統計社会一般事件関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナによる日本人入国規制（１日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制４週連続で日本が世界最多、コロナ感染アジア医薬保健医療地方にコロナ対策緩和の動き 中央方針受け、感染者も減少傾向中国-全国社会マクロ経済保健医療その他サービス社会一般政策・法律・規制小売り深センの越境貨物運転手、31人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般コロナが車販売に影響、先週は３割超の減少中国-全国車両統計自動車政策・法律・規制関連記事20年の犯罪件数6.6万件、前年比21％減マレーシア社会統計社会一般事件19年の犯罪件数8.3万件、前年比６％減マレーシア社会統計社会一般事件犯罪被害世帯の割合、１Ｑは6.6％に改善フィリピン社会統計社会一般昨年の犯罪検挙率50％、殺人は71％マレーシア社会統計社会一般事件マカオ10年犯罪6.1％減、２年連続改善マカオ社会統計社会一般事件