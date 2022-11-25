年末年始の新型コロナ感染に警戒を＝保健省

カンボジア年末年始の新型コロナ感染に警戒を＝保健省医薬NEW国・地域カンボジア業種医薬関連タグカンボジア保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（24日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染者、初の３万人超 地方政府が対策強化の動き中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW中国ロックダウン２万カ所、厳戒態勢中国-全国社会社会一般NEW北京の24日国内感染、午後３時までに863人中国-北京社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制NEW上海ディズニーランド、25日に営業再開中国-上海観光保健医療観光娯楽社会一般NEW関連記事ワクチン４回目接種者、開始２日で４万人超カンボジア医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制労働省、祝日明けに職場での迅速検査を指示カンボジア医薬保健医療テイクオフ：台湾で８カ月ぶりに新型…台湾社会社会一般新年のカウントダウンイベントは容認＝政府タイ経済保健医療イベント政策・法律・規制新型コロナ第２波警戒を、保健省が呼び掛けミャンマー医薬マクロ経済保健医療社会一般