珠海イミグレの通過要件強化、30日まで延長

中国-広東珠海イミグレの通過要件強化、30日まで延長社会国・地域中国-広東業種社会関連タグ中国マカオ保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（22日）アジア社会統計保健医療社会一般珠海イミグレの通過要件強化、30日まで延長中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制北京市、公共の場出入りに48時間の陰性証明中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制外食・飲食コロナ感染者数が高止まり 21日は2.7万人超え中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制新たに7139人感染、前日から147人減香港社会統計保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、22日は１万8150人台湾社会保健医療社会一般関連記事珠海イミグレで24時間内の陰性証明、23日まで中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制珠海イミグレ、24時間の陰性証明必須に中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制珠海イミグレ、出入境の要件緩和中国-広東社会統計保健医療社会一般珠海―マカオ間のイミグレ、審査要件を緩和中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制珠海―マカオ間の移動、陰性証明の要件緩和中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制