カンタスの欠航率が改善、ヴァージンは低迷

オーストラリアカンタスの欠航率が改善、ヴァージンは低迷運輸国・地域オーストラリア業種運輸関連タグオーストラリア空運関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（22日）アジア社会統計保健医療社会一般珠海イミグレの通過要件強化、30日まで延長中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制北京市、公共の場出入りに48時間の陰性証明中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制外食・飲食コロナ感染者数が高止まり 21日は2.7万人超え中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制新たに7139人感染、前日から147人減香港社会統計保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、22日は１万8150人台湾社会保健医療社会一般関連記事ジェットスター、９月の欠航率10％で苦情殺到オーストラリア運輸空運豪の国内線、遅延率が16年12月以来最悪にオーストラリア運輸空運豪の国内便キャンセル、６月は過去最高オーストラリア運輸空運欠航率、全国最悪はシドニー―キャンベラ間オーストラリア運輸マクロ経済統計倉庫空運ヴァージンブルー、12月運行成績悪化オーストラリア運輸金融一般倉庫空運観光