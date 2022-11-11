マスク規定緩和、早ければ11月にも＝指揮官

台湾マスク規定緩和、早ければ11月にも＝指揮官社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（10日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（10日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW北京モーターショー中止、国内感染者増加で中国-北京車両自動車社会一般イベント車部品NEW広州や北京で欠航相次ぐ、コロナ拡大で中国-全国運輸統計保健医療空運社会一般NEW在中国大使館が注意喚起、コロナ対策で移動制限中国-全国社会自動車保健医療社会一般小売りNEW広州地下鉄、営業停止34駅に＝コロナ拡大で中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般NEW関連記事マスク規定、冬までは維持＝政府高官台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制新規感染者数、13日にも減少＝指揮官予測台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制感染拡大、６月初めにかけピークに台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制マスク着用規定、４月１日から緩和へ台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ警戒第２級、27日まで延長台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制