万達電影、１～９月は５億元赤字＝コロナで

中国-北京万達電影、１～９月は５億元赤字＝コロナで媒体国・地域中国-北京業種媒体関連タグ中国保健医療メディア娯楽統計決算関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（２日）アジア社会統計保健医療社会一般ＮＩＯの合肥工場が生産停止、コロナで中国-上海車両統計自動車保健医療万達電影、１～９月は５億元赤字＝コロナで中国-北京媒体統計決算保健医療娯楽メディア一部地方がＰＣＲ検査有料に、11月に入り中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ国内感染、１日は409人中国-全国社会保健医療社会一般新たに4709人感染、前日から291人増香港社会統計保健医療社会一般関連記事万達電影、中間は赤字転落予測＝コロナ打撃中国-北京媒体決算保健医療娯楽メディア万達電影、年内に映画館を30カ所以上新設中国-北京媒体決算保健医療娯楽メディア万達電影、２年で映画館50軒増設を計画中国-北京媒体マクロ経済金融一般設備投資娯楽メディア万達電影の中間、純益2.4倍＝市場回復で中国-北京媒体決算不動産娯楽メディア映画館の万達院線、１月の興収は２割増中国-北京媒体統計娯楽メディア