キャピタルＡ、７～９月の旅客数988万人

マレーシアキャピタルＡ、７～９月の旅客数988万人運輸NEW国・地域マレーシア業種運輸関連タグタイマレーシアインドネシアフィリピン空運観光統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナによる日本人入国規制（27日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ国内感染、26日は193人中国-全国社会保健医療社会一般NEW康泰旅行社が全店休業、コロナで打撃香港観光観光雇用・労務NEW陳財政長官がコロナ陽性、訪問先のサウジで香港社会マクロ経済保健医療金融一般社会一般NEW接種免除証明書２万枚、11月９日から無効に香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事キャピタルＡ、２Ｑ旅客数は前年同期比７倍マレーシア運輸統計空運キャピタルＡの１Ｑ旅客数、前年同期比４倍マレーシア運輸統計空運エアアジアは３Ｑも赤字、５期連続マレーシア運輸決算空運エアアジア、旅行大手との合弁会社株式25％売却マレーシア運輸倉庫格安航空タイガー、４月は豪事業がけん引シンガポール運輸その他サービス倉庫空運