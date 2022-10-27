抗原検査キット実名制、来月１日から第７弾

台湾抗原検査キット実名制、来月１日から第７弾社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療医薬品社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（26日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWユニバーサル北京、一時休園中国-北京観光保健医療観光娯楽政策・法律・規制NEW冬春期の国際線が１年前の２倍に、民航局中国-全国運輸統計空運NEW広州南沙、25日から各種施設で陰性証明必須中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内感染、25日は297人中国-全国社会保健医療社会一般NEW上海のＧＤＰ、１～９月はマイナス1.4％中国-上海経済マクロ経済統計NEW関連記事検査キット実名制、30回分購入可に＝１日から台湾社会保健医療医薬品社会一般検査キット実名制購入、１日から第５弾台湾社会保健医療医薬品社会一般検査キット実名制購入、15日から第４弾台湾社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制検査キット実名制購入、７月１日から第３弾台湾社会保健医療社会一般検査キットの実名制購入、６日に第２弾開始台湾社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制