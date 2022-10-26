ワクチン10万回分が到着、タイが寄贈

ミャンマーワクチン10万回分が到着、タイが寄贈医薬国・地域ミャンマー業種医薬関連タグタイミャンマー保健医療関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般上海が消費券第３弾、200万人に150元中国-上海経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料社会一般政策・法律・規制小売りコロナ国内感染、24日は205人中国-全国社会保健医療社会一般広州市越秀区、各種施設で陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制海外人員の往来を利便化中国-全国経済マクロ経済ＩＴ一般その他製造金融一般設備投資不動産社会一般環境政策・法律・規制財政新たに5221人感染、前日から185人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事ワクチン200万回分が到着、中国が寄贈ミャンマー医薬保健医療医薬品シノファーム製ワクチン、500万回分が到着ミャンマー医薬医薬品フィリピン寄付、コロナワクチン５百万回分ミャンマー医薬保健医療社会一般外交シノバック200万回分到着、中高生に接種へミャンマー医薬保健医療医薬品ラカイン州、中国製ワクチンの接種開始ミャンマー医薬保健医療医薬品社会一般政治一般