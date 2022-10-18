〔のぞき見〕人間開発指数、台湾は19位に相当

台湾〔のぞき見〕人間開発指数、台湾は19位に相当社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報深セン地下鉄、８駅が営業再開中国-深セン社会保健医療陸運社会一般NEW９月の中古車取引６％減、コロナで客足鈍化中国-全国車両統計自動車NEW中小企業指数が横ばい推移中国-全国経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造卸売りその他サービス不動産倉庫陸運海運空運政策・法律・規制小売り外食・飲食NEWコロナ国内感染、16日は182人中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに5361人感染、前日から203人減香港社会統計保健医療社会一般NEWキャセイが日本便増強、年内に14万席を追加香港運輸統計空運観光政策・法律・規制NEW関連記事国連の人間開発指数、台湾は世界21位に相当台湾社会マクロ経済統計社会一般国連の人間開発指数、香港は世界４位に上昇香港社会社会一般国連の人間開発指数、インドは世界130位インド経済マクロ経済統計社会一般人間開発指数121位、前年から３位上昇インドネシア経済マクロ経済統計社会一般人間開発指数124位「生活の質向上を」インドネシア社会統計保健医療社会一般教育