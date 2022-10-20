中古車価格が下落、金利上昇で今後も加速か

オーストラリア中古車価格が下落、金利上昇で今後も加速か車両NEW国・地域オーストラリア業種車両関連タグオーストラリア自動車小売り統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW未接種者の入国可能にフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW未接種者の入国可能に、条件付きフィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW深セン地下鉄、６号線元芬駅が営業再開中国-深セン社会保健医療陸運社会一般NEW上海の中堅航空２社、日本線を再開中国-上海運輸空運NEW訪日中国人、９月は１万7600人中国-全国観光統計観光NEW関連記事豪の中古車、価格上昇継続も伸び幅は横ばいにオーストラリア車両統計自動車豪中古車販売広告、個人の掲載が46％激減オーストラリア車両自動車ＩＴ一般災害豪中古車価格49％上昇！コロナで４月以降にオーストラリア車両統計自動車陸運小売り豪中古車価格が過去最高、通勤需要の増加でオーストラリア車両決算自動車ＩＴ一般証券取引税の減免、議員立法で行政院に裁量権を付与台湾証券政治一般政策・法律・規制