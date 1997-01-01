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HOME ＞ トピックス ＞ 台湾北部で大きな地震
31日午後2時50分（日本時間午後3時50分）頃、台湾北部で比較的大き…
台湾各テレビ局の報道によると、31日午後2時52分（日本時間午後3時5…
3月31日午後2時52分（日本時間午後3時52分）頃、台湾の花蓮県秀林…
3月31日午後、台湾付近で発生した地震で、台北市では建設中のビルからク…
内政部消防署（内務省消防庁）の4月1日午後2時現在のまとめによると、3…
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