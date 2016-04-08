NNA倶楽部会員登録

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アジアの経済ビジネス情報
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2016/04/08（金）
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海外での暮らしに必要な日本ブランドの製品とは何だろうか。現地ブランドで代用する
手もあるが、「やっぱり日本ブランド！」とのこだわりを持つ人も少なくない。ＮＮＡ
が駐在員を対象に行ったアンケートでは、持って行きたい日本ブランドが多数挙がっ
た。あんな物、こんな物、お気に入りのブランドがあるかも。
━━━各国・地域のニュース━━━
■中国（CN）
・ロボット産業５カ年計画、国際競争力を強化
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■香港（HK）
・銅鑼湾の店舗賃料、ピークの半分に＝ＤＴＺ
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■台湾（TW）
・３月ＣＰＩ上昇幅は2.0％、野菜高騰が押し上げ
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■韓国（KR）
・ＡＲ用コンタクトレンズ特許出願、サムスン
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■タイ（TH）
・タイ正月の空港タクシー、運輸相が改善指示
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■ベトナム（VN）
・ラザダ、携帯経由の取引を20年に80％目標
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■ミャンマー・カンボジア・ラオス（MM）
・ハイネケン合弁、正月控え交通安全運動
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■マレーシア（MY）
・プロドゥア、マイヴィとアルザをブルネイに輸出
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■シンガポール（SG）
・ＯＣＢＣ銀、英バークレイズの事業買収
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■インドネシア（ID）
・マクロ経済指標を修正へ、補正予算案で政府
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■フィリピン（PH）
・首都圏など７地域、最低賃金引き上げ検討
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■オーストラリア（AU）
・積水、シドニー宅地でのゴルフ場開発認可取得
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■インド（IN）
・タタ自、ハッチバック「ティアゴ」を発売
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