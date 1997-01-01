奄美沖の不審船　海保が射撃、沈没

東シナ海の不審船が巡視船に発砲、海上保安官がけが、不審船は沈没
東シナ海の不審船が巡視船に発砲、海上保安官がけが、不審船は沈没…
東シナ海の不審船が巡視船に発砲、海上保安官がけが、不審船は沈没…
鹿児島県・奄美大島の近海で見つかり、海上保安庁の巡視船団が追跡していた…
東シナ海沖で国籍不明の船舶が海上保安庁の巡視船による発砲で沈没した事件…
東シナ海沖で不審船が海上保安庁の巡視船との交戦で沈没した事件で、23日…
東シナ海で国籍不明の不審船が海上保安庁の巡視船の発砲により沈没した事件…
安倍晋三官房副長官は23日未明、国籍不明の不審船が海上保安庁の巡視船「…
鹿児島県奄美大島の近海を航行中の不審船が、海上保安庁巡視船による射撃で…
政府筋は23日未明不審船の船籍について、「北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和…
鹿児島県・奄美大島沖で、海上保安庁の巡視船が国籍不明の不審船を追跡、船…
鹿児島県・奄美大島沖で、国籍不明の不審船が船体射撃を受けた後、沈没した…
小泉首相は24日午前の臨時閣議後の閣僚懇談会で、鹿児島県奄美大島沖の不…
小泉首相は23日昼、首相官邸で記者団に対し、不審船への船体射撃について…
海上保安庁が23日13時30分、発表したところによると、不審船に乗り込…
韓国政府は、朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）船と推定される船が日本の海…
奄美沖の不審船銃撃・沈没事件で銃撃戦があった際、不審船側から巡視船に向…
小泉首相は24日午前の臨時閣議後の閣僚懇談会で、鹿児島県奄美大島沖の不…
第10管区海上保安本部と鹿児島県警は24日、合同で実況見分を始めた。乗…
福田官房長官は24日午前の記者会見で、海上庁保安庁の巡視船が、不審船か…
韓国・聯合ニュースは、奄美沖での不審船沈没事件について、論評を発表し、…
奄美沖で銃撃戦の末沈没した北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）のものとみら…
政府筋は25日午後、不審船が京都・舞鶴沖に航行しているとの情報を明らか…
25日午後2時25分ごろ、京都府・経カ峰沖約20キロの日本海で、「不審…
25日午後2時25分ごろ、京都府丹後半島の経ヶ岬灯台北西約20キロの沖…
沖の東シナ海で沈没した事件について、防衛庁は25日、同庁の通信施設が不…
不審船事件をめぐって、防衛庁の哨戒機が撮影した不審船の写真が、海上自衛…
安倍官房副長官は26日午後、一部報道機関とのインタビューで、不審船出没…
東シナ海で沈没した不審船について、北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）の国…
韓国国会の国防委員会は26日の全体会議で、不審船が撃沈された事件に関連…
第3管区海上保安本部によると、6日夜、神奈川県の江の島に不審者が上陸し…
奄美大島沖で先月末に起きた不審船沈没事件で、沈没現場付近で北朝鮮（朝鮮…
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