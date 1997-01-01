奄美沖の不審船　海保が射撃、沈没

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東シナ海の不審船が巡視船に発砲、海上保安官がけが、不審船は沈没

東シナ海の不審船が巡視船に発砲、海上保安官がけが、不審船は沈没…

東シナ海の「不審船」沈没

鹿児島県・奄美大島の近海で見つかり、海上保安庁の巡視船団が追跡していた…

英BBCも報道

東シナ海沖で国籍不明の船舶が海上保安庁の巡視船による発砲で沈没した事件…

韓国

事態の推移見守る

東シナ海沖で不審船が海上保安庁の巡視船との交戦で沈没した事件で、23日…

台湾

台湾メディアも短報流す

東シナ海で国籍不明の不審船が海上保安庁の巡視船の発砲により沈没した事件…

「射撃は正当防衛」　安倍官房副長官

安倍晋三官房副長官は23日未明、国籍不明の不審船が海上保安庁の巡視船「…

星地元紙も不審船の沈没伝える

鹿児島県奄美大島の近海を航行中の不審船が、海上保安庁巡視船による射撃で…

不審船は北朝鮮の可能性　政府筋

政府筋は23日未明不審船の船籍について、「北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和…

韓国

不審船乗組員、2人が遺体で発見

鹿児島県・奄美大島沖で、海上保安庁の巡視船が国籍不明の不審船を追跡、船…

不審船沈没現場で3遺体発見

鹿児島県・奄美大島沖で、国籍不明の不審船が船体射撃を受けた後、沈没した…

海保対応検証を、首相指示　奄美沖の不審船事件

小泉首相は24日午前の臨時閣議後の閣僚懇談会で、鹿児島県奄美大島沖の不…

射撃は正当防衛　小泉首相

小泉首相は23日昼、首相官邸で記者団に対し、不審船への船体射撃について…

海上保安庁13時30分の発表

海上保安庁が23日13時30分、発表したところによると、不審船に乗り込…

韓国

韓国政府、日朝関係変化を注視

韓国政府は、朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）船と推定される船が日本の海…

不審船がロケット弾も発射

奄美沖の不審船銃撃・沈没事件で銃撃戦があった際、不審船側から巡視船に向…

海保対応検証を、首相指示

小泉首相は24日午前の臨時閣議後の閣僚懇談会で、鹿児島県奄美大島沖の不…

被弾の巡視船、鹿児島入港

第10管区海上保安本部と鹿児島県警は24日、合同で実況見分を始めた。乗…

確固たる対応だった　福田官房長官

福田官房長官は24日午前の記者会見で、海上庁保安庁の巡視船が、不審船か…

韓国

朝鮮半島情勢、緊張増す恐れ：韓国報道

韓国・聯合ニュースは、奄美沖での不審船沈没事件について、論評を発表し、…

船尾に重要装備を搭載か、不審船の機関室は前方に

奄美沖で銃撃戦の末沈没した北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）のものとみら…

京都・舞鶴沖に不審船の情報＝政府筋

政府筋は25日午後、不審船が京都・舞鶴沖に航行しているとの情報を明らか…

日本海に不審船か、海保が巡視船艇を派遣

25日午後2時25分ごろ、京都府・経カ峰沖約20キロの日本海で、「不審…

舞鶴沖の不審船騒ぎ、国内漁船と判明

25日午後2時25分ごろ、京都府丹後半島の経ヶ岬灯台北西約20キロの沖…

不審船、北朝鮮と交信か

沖の東シナ海で沈没した事件について、防衛庁は25日、同庁の通信施設が不…

防衛庁、不審船の写真電送に3時間

不審船事件をめぐって、防衛庁の哨戒機が撮影した不審船の写真が、海上自衛…

不審船と北朝鮮の覚せい剤事件が関連＝安倍官房副長官

安倍官房副長官は26日午後、一部報道機関とのインタビューで、不審船出没…

不審船事件関連付けは「謀略」、北朝鮮報道

東シナ海で沈没した不審船について、北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）の国…

「“不審船”は北朝鮮の船」：野党議員

韓国国会の国防委員会は26日の全体会議で、不審船が撃沈された事件に関連…

江の島に不審者上陸か、北朝鮮の貨物船沖合に

第3管区海上保安本部によると、6日夜、神奈川県の江の島に不審者が上陸し…

北朝鮮製タバコ回収、不審船沈没現場付近

奄美大島沖で先月末に起きた不審船沈没事件で、沈没現場付近で北朝鮮（朝鮮…

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