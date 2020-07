身近なシンガポール法務第85回［社会］

雇用差別(5)

岡田ビジネスコンサルタンシー

岡田昌光



1999年3月に規定された“The Tripartite Guidelines on Non-Discriminatory Job Advertisements(非差別人材募集広告に関する三者合同手引書)”を参考にした“人材募集広告”で受け入れられる内容の例を挙げてみます。

(1)Amount of relevant Experience

i.e. at least 2 years of service in purchasing

(職種と経験年数―例:購買担当経験者で、少なくとも経験年数2年以上)

(2)Educational Qualification

i.e. Secondary/NTC 3 qualifications

(学歴―例:中学卒/工業高校卒)

(3)Relevant skills or knowledge i.e. fluent in English & Chinese, class 3 driving license

(技術、もしくは能力―例:英語および中国語が堪能であること。第三種普通自動車免許)

(4)Relevant attributes

i.e. highly disciplined, physically strong, good communication skills.

(性格―例:自制心が高い、身体強健、説得力抜群)

(5)Other job requirements

i.e. able to work on rotating shifts or public holidays.

(その他―例:交替組員として勤務、もしくは休日出勤あり)