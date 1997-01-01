最終回　最後に、困ったらどうするか



順風満帆の皆様であるが、製造業はいつどのような事が起きるか予測が付かない。ある日、突然競争相手が、日本またはアメリカからやってくるかもしれない。主な顧客が中国に移転するかもしれない。為替の変動により、材料の単価が急に上昇しないとも限らない。会社の幹部が法的に問題を起こすかも知れない。そんな時の、相談の窓口を紹介する。

日本人商工会議所（JACTIM）

Suit 6.01, 6th Floor, Regent Office Block, Peti #4, Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur

Tel: 03-2142 7106 Fax: 03-2142 0483

http://www.jactim.org.my/

日本貿易振興機構（JETRO）

23rd Floor, Menara Tun Razak, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur

Tel: 03-2693 0244 Fax: 03-2693 0132

http://www.jetro.go.jp/

JACTIMが会員向けに「経営相談室」やセミナーを開催しています。

SRIM .Bhd

1.Persiaran Dato Menteri Section2, P.O. Box 7035,40911

Shah ALam Selangor

Tel: 03-5544 6000 Fax: 03-5510 8095

SGS、SRIMなど

SGS

3rd Floor, Bangunan Joho Hancok, Jalan Semantan, Damansara Heights,

50490 Kuala Lumpur

Tel: 03-2095 9200 Fax: 03-2093 8202

海外技術者研修協会（AOTS）

52-A, Jalan SS 22/25, Damansara Jaya, 47400 Petaling Jaya, Selangor

Tel: 03-7726 7273 Fax: 03-7726 7269

http://www.aots.or.jp/

SRIM と NPC

SRIMはISOおよび技術的分野、国家生産性公社（NPC）は５S、小集団活動などが多くなっています。

国家生産性公社（NPC）

Lolong Produktiviti, Off Jalan Sultan 46200 Petaling Jaya, Selangor

Tel: 03-7955 7266 Fax: 03-7957 8068

QC（Quality Control）七つ道具などに関する、英文の分かり易い書籍がPHPから出版されています。必要な方は問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。

PHP International (S) Pte. Ltd.

331 North Bridge Road #03-04 Odeon Towers, Singapore

Tel: 02-6333 3455 Fax: 02-6333 3265

JETROにあります。日本でもなかなか入手が難しいビデオなども揃っていますので、閲覧して興味があったら、借りてはいかがでしょうか。

Dolphin Training & Consulting Sdn. Bhd.

11A, 2nd Floor, Jalan USJ 10/1C, 47620 Subang Jaya, Salangor

Tel: 03-5637 7210 Fax: 03-5637 7211

以上、問い合わせ先を私の知っている範囲でご案内しました。

大切なことは、近所付き合いかも知れません。JACTIMや日本人会などの会合、その地域の日系会社の会合に積極的に出席されることを、お勧めします。

日本にいるときよりも海外の方が日本人同士、お付き合いがあるようです。日本では隣の会社の方とは話したことがなくても、海外では挨拶をし、情報交換をしています。お互いにお付き合いをしたいと考えていますので、海外に来られたばかりの方でも、積極的にお付き合い下さい。同じ日本人ということもあってか、親切な方ばかりです。



