全人代2017

中国の国会に当たる第12期全国人民代表大会（全人代）第５回会議が５日、北京の人民大会堂で開幕した。

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中国-全国経済

6.5％目標は「低くない」　李首相が強調、全人代閉幕（2017/03/16）

全人代の閉幕後、恒例の記者会見で質問に答える李首相＝15日、北京（新華社）
中国の李克強首相は15日、第12期全国人民代表大会（全人代、国会に相当）第５回会議の閉幕後に会見し、今年…

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中国-全国経済

ネット通販商品の検査強化へ　質検総局、昨年は３割不合格（2017/03/15）

記者会見する質検総局の支局長＝14日、北京市（新華社）
中国国家品質監督検査検疫総局（質検総局）の支樹平局長は14日、北京で開催中の全国人民代表大会（全人代、…

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中国-全国経済

数字の捏造「容赦しない」　統計局長、昨年は15件処分（2017/03/14）

全人代で記者団の質問に答える国家統計局の寧局長＝12日、北京市（新華社）
中国政府が統計データの信頼回復に躍起になっている。北京で開催中の全国人民代表大会（全人代、国会に相当…

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中国-全国社会

インサイダー事件等の結審、昨年は2.3万件（2017/03/14）

中国最高人民法院（最高裁）の周強長官は12日、2016年に結審した中国でのインサイダー取引や投資詐欺が２万…

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中国-全国経済

「百害あって一利なし」　中国と米国の貿易摩擦で鍾商務相（2017/03/13）

会見で米国との経済関係などについて説明する鍾山商務相＝11日、北京市（新華社）
中国の鍾山商務相は11日、米国でトランプ政権が誕生してから中国と米国の貿易摩擦の懸念が高まっていること…

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中国-全国金融

今年の人民元は「安定」、人民銀総裁が会見（2017/03/13）

中国人民銀行（中央銀行）の周小川総裁は10日、今年の人民元相場について「比較的安定するだろう」との見通…

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中国-全国社会

出生数140万人増、「一人っ子」廃止で（2017/03/13）

【北京共同】中国国家衛生計画出産委員会の王培安副主任は11日、全国人民代表大会（全人代＝国会）に合わせ…

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中国-全国社会

「中国の大気汚染対策は正しい」、環保相（2017/03/13）

中国の陳吉宇環境保護相は９日、北京で開催中の全国人民代表大会（全人代＝国会）に合わせ会見し、大気汚染…

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中国-全国経済

中央企業の所有制改革を拡大　再編も着実に推進、国資委会見（2017/03/10）

記者会見する国資委の肖主任＝９日、北京市（新華社）
中国国務院（中央政府）の国有資産監督管理委員会（国資委）は９日、北京で開催中の全国人民代表大会（全人…

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中国-全国建設

住宅「70年問題」の不安払拭、国土資源相（2017/03/10）

中国の姜大明・国土資源相は８日、全国人民代表大会（全人代、国会に相当）への参加後、注目される土地使用…

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中国-全国社会

中国が民法典編さんへ、20年目標（2017/03/10）

【北京共同】中国の全国人民代表大会（全人代）常務委員会法制工作委員会の張栄順副主任は９日の記者会見で…

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中国-全国商業

ＥＣ事業者への課税公平化を、全人代で提案（2017/03/09）

北京市で開催中の全国人民代表大会（全人代＝国会）で、湖南省選出の王填代表（国会議員に相当）は、電子商…

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中国-全国農水

穀物生産13年ぶり減少、今年はさらに減産も（2017/03/09）

中国の韓長賦農業相は７日、中国の穀物生産が昨年、13年ぶりに前年比で減少したと明らかにした。生産過剰が…

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中国-全国社会

中国と米国の首脳会談を早期実現へ、王外相（2017/03/09）

中国の王毅外相は８日、全国人民代表大会（全人代、国会に相当）に合わせて開いた会見で、習近平国家主席と…

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ベトナム政治

西沙への航空ツアー計画、中国海南省（2017/03/09）

【北京共同】中国海南省が南シナ海の西沙（英語名パラセル）諸島に航空便を使った観光ルートの開設を計画し…

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中国-全国経済

企業負担5500億元削減　個人所得税改革も、財政相（2017/03/08）

記者会見する肖財政相＝７日、北京市（新華社）
中国の肖捷財政相は７日、「今年も引き続き減税と各種費用の引き下げ政策を実施する」と述べ、企業負担を約…

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中国-全国経済

今年の鉄鋼減産５千万トン　昨年比で２割ペースダウン（2017/03/07）

山西省で昨年に生産停止となった炭鉱（新華社）
５日に中国の李克強首相が発表した2017年の政府活動報告（施政方針演説に相当）では、今年の鉄鋼の生産能力…

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中国-全国経済

中高速成長の継続、可能性大＝発改委主任（2017/03/07）

中国国家発展改革委員会（発改委）の何立峰主任は６日、中国経済は2020年まで「中高速の成長」を継続できる…

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香港政治

李首相、香港の独立思想をけん制（2017/03/07）

中国の李克強首相は５日、国会に当たる第12期全国人民代表大会（全人代）第５回会議で行った政府活動報告（…

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中国-全国運輸

「渋滞税」導入には慎重姿勢、交通運輸相（2017/03/07）

中国の李小鵬交通運輸相は５日、交通渋滞の深刻化に伴い議論されている「渋滞税」について「最大限に社会の…

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中国-全国

全人代・中国政府活動報告2017 抜粋（全日本語訳）（PDFファイル）（2017/03/05）

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