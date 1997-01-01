検証　金融危機とアジア経済～リーマンショックから１年

米証券大手・リーマンブラザーズが破たんして１年。世界的な金融危機はアジアにも多大な影響を与えた。この１年間のアジア経済の動きを総論・産業・分析の各編で検証する。

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