【祝】「The Daily NNAインドネシア版」創刊3000号特集

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インドネシア経済

【3000号特集・投資調整庁長官に聞く】投資規制の改定は今月（2009/03/11）

日系企業と特にかかわりの多い省庁のひとつの投資調整庁（BKPM）。昨年は投資が経済成長をけん引。今年は世…

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インドネシア経済

【3000号特集・中銀総裁に聞く】通貨防衛で「市場にある」（2009/03/10）

経済担当調整相から昨年に転身したブディオノ中央銀行総裁。メガワティ政権で財務相として国際通貨基金（IM…

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インドネシア経済

【3000号特集・塩尻大使に聞く】危機克服へ日本の存在感（2009/03/10）

世界的な金融危機で、昨年に好調だった景気に陰りがみえる。そんな中でもインドネシアは、主要20カ国（G20）…

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インドネシア社会

【3000号特集】The Daily NNA3000号年表（2009/03/10）

The Daily NNAインドネシア版は、前身の「ニュースネットアジア」として1996年9月30日創刊。 97年3月3日に1…

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