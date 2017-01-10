2017年カンボジア年始特集

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カンボジアＩＴ

【年始特集】縮まる情報格差、開ける未来　メコン起業家が起こす社会変革（2017/01/10）

「バス予約の透明性を高める」と意気込むブックミーバスのチアＣＥＯ（手前左）＝プノンペン（ＮＮＡ撮影）
東南アジア諸国のメコン３カ国で若手起業家が未来を開く。歴史的な背景から経済発展が遅れていたミャンマー…

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