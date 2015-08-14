The Daily NNAシンガポール＆ASEAN版 5000号特集

NNAがシンガポールに進出してから2015年で20年を迎える。この20年でシンガポールの経済・社会はどう変化したのか。政府関係者への取材や統計・データを通じて振り返る。

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シンガポール製造

【建国50周年】製造業、連携と柔軟な思考がカギ：ＳＭＦが示す過去と今後の戦略　（2015/08/14）

シンガポールはアジア最大規模の金融ハブとして知られる一方で、製造業に立脚した国でもある。国内総生産（…

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シンガポール政治

【建国50周年】水と領土をめぐる小国の苦悩：愛憎半ば、マレーシアとの半世紀（2015/08/13）

シンガポールのマレーシアからの分離独立は、主権国家としての両国の対立の始まりでもあった。経済・文化面…

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シンガポール経済

【建国50周年】欧米企業のさらなる進出に期待：欧州商工会、50年後を楽観視（2015/08/12）

シンガポールは外資誘致を進めながら目覚ましい経済発展を遂げてきた。外資の中でも欧州企業は、日本企業と…

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シンガポール社会

【建国50周年】二重の慶び、100周年と50周年：日本人会会長、大いに語る（2015/08/11）

８月９日、独立国になって50周年を迎えたシンガポール。偶然にも今年は、シンガポール日本人会（ＪＡＳ）発…

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