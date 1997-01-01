NNA ASIA

サービス案内
    連載

    ＡＳＥＡＮマクロ経済ウオッチ

    東南アジアの最新のマクロ経済動向（ＧＤＰやＦＤＩ）をみずほリサーチ＆テクノロジーズのシンガポール駐在エコノミスト、田村氏が表やグラフを交えながら解説する。