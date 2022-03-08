《安全》国内感染214人、20年３月以降最多

中国国家衛生健康委員会は７日、新型コロナウイルスの新たな感染者を６日に327人確認したと発表した。このうち中国本土で感染した「国内症例」は13省・自治区・直轄市で214人だった。単日100人超えは３日連続。国内症例に分類して発表を始めた2020年３月４日以降で単日の最多を更新した。今回の感染の波は広い地域への分散、感染者統計に含まない無症状の国内症例の多さが特徴で、日本人駐在員も注意が必要だ。

20年３月４日以降、国内症例が200人を超えるのは初めて。

国内症例の地域別は、広東省が69人（東莞市50人、深セン市19人）、吉林省が54人（吉林市42人、長春市７人、延辺朝鮮族自治州５人）、山東省青島市が46人、甘粛省蘭州市が12人、河北省ケイ台市（ケイ＝刑のつくりがおおざと）が９人、内モンゴル自治区が７人（フフホト市３人、オルドス市２人、包頭市１人、フルンボイル市１人）、江蘇省連雲港市が５人、雲南省徳宏タイ族チンポー族自治州が４人、上海市が３人（徐匯区２人、浦東新区１人）、湖北省武漢市が２人、山西省太原市と浙江省嘉興市、広西チワン族自治区防城港市が各１人。

海外から入国後に感染が確認された「輸入症例」は113人。地域別では広東省が51人、上海市が32人、四川省が11人、北京市が６人、河南省が５人、広西チワン族自治区が４人、天津市と吉林省、山東省、重慶市が各１人だった。

累計感染者数は７日午前０時時点で11万1,195人となった。６日に死者は報告されておらず、累計死者数は変わらず4,636人。

新型コロナウイルスワクチンの中国本土の累計接種回数は６日までに31億6,068万5,000回。

■無症状が急増

無症状感染者は６日に442人確認され、うち国内症例は山東省青島市が117人、広東省が104人（東莞市103人、恵州市１人）、上海市が45人（嘉定区12人、閔行区７人、松江区７人、宝山区６人、普陀区５人、徐匯区２人、浦東新区２人、奉賢区２人、黄浦区１人、静安区１人）、雲南省徳宏タイ族チンポー族自治州が18人、吉林省が12人（吉林市５人、長春市５人、延辺朝鮮族自治州２人）、広西チワン族自治区が10人（百色市７人、防城港市２人、崇左市１人）、遼寧省が３人（瀋陽市２人、丹東市１人）、河北省石家荘市と山西省晋城市、江蘇省連雲港市が各１人の計312人。輸入症例は130人だった。

無症状の国内症例は３月に入ってから急増し、３～５日には計256人を確認。５日（127人）は100人の大台を突破した。日本人の多い上海市は３～６日に16区のうち11区で確認された。

■高リスク地域は増減なし

中国当局によると、新型コロナウイルスの感染リスクが「高リスク」に指定されている国内の地域は７日午後２時時点で11カ所。６日午前11時時点から変わらなかった。内訳は内モンゴル自治区フフホト市が７カ所、山東省青島市が２カ所、広東省東莞市が１カ所、天津市浜海新区が１カ所。

「中リスク」地域は134カ所で、３カ所減った。内訳は内モンゴル自治区が58カ所（フフホト市50カ所、包頭市５カ所、フルンボイル市３カ所）、黒竜江省が16カ所（牡丹江市12カ所、鶏西市３カ所、黒河市１カ所）、江蘇省連雲港市が８カ所、同省蘇州市が３カ所（姑蘇区１カ所、蘇州工業園区１カ所、張家港市１カ所）、広東省深セン市が６カ所（羅湖区２カ所、南山区２カ所、宝安区２カ所）、同省東莞市が４カ所、四川省成都市が８カ所、雲南省が８カ所（徳宏タイ族チンポー族自治州５カ所、紅河ハニ族イ族自治州２カ所、臨滄市１カ所）、湖北省武漢市が５カ所、上海市が４カ所（徐匯区１カ所、普陀区１カ所、松江区１カ所、嘉定区１カ所）、山東省青島市が４カ所、吉林省が３カ所（吉林市２カ所、延辺朝鮮族自治州１カ所）、陝西省西安市が３カ所、広西チワン族自治区防城港市が２カ所、河北省ケイ台市と甘粛省蘭州市が各１カ所。