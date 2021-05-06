豪州サイダー協会、日本市場向けにセミナー

オーストラリアのサイダー（シードルとも呼ばれる）業界を代表するサイダーオーストラリア（豪州サイダー協会）は５月18日に日本市場を対象に業界セミナーと試飲会を開催予定で、参加者を受け付けている。サイダーは主に発酵したリンゴ果汁から作るアルコール飲料で、品質が高く地方色豊かなオーストラリアのサイダーを日本市場に輸出拡大したい考えだ。

クラフトサイダー人気は年々高まっている

セミナーはオーストラリアと東京の２会場をオンラインで結び、２部形式で行う。第１部はサイダー業界セミナーとして、製造方法から味わい方までオーストラリアのサイダー業界の最新情報について日本向けにカスタマイズした内容で説明する。続けて日本からも業界企業のインサイダージャパンが、日本のサイダー市場やケーススタディー、マーケティングのアイデアなどについて説明する。第２部は試飲会として２会場で同時に８種類のサイダーの試飲を行う。

同業界が海外市場に向けて活動を行うのは今回が初めてで、ニューサウスウェールズ（ＮＳＷ）州で農林水産業を管轄する第一次産業省も支援を行う。

【日時】５月18日（火）午後２時半～４時（シドニー時間）／午後１時半～３時（日本時間）

【場所】オーストラリア：シドニー市内／日本：東京都池袋内、オンラインでの参加も可能

【共催】ＮＳＷ州政府第一次産業省、豪州サイダー協会

【申し込み】下記ＵＲＬより参加登録、注意事項を必ず読み内容に同意した上で申し込みのこと

＜https://www.dpi.nsw.gov.au/agriculture/export-and-investment/cider-seminar-japan＞

【締め切り】５月13日（木）、参加費無料、使用言語日本語

【問い合わせ】＜seminar@dpi.nsw.gov.au＞

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