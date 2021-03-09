香港政府統計処が発表した2020年の貨物統計によると、港湾貨物の取扱量は前年比5.3％減の２億4,930万トンだった。中国本土向け出港貨物量が大幅に減少し、前年のプラスからマイナスに沈んだ。
入港貨物量は0.6％減の１億6,990万トン、出港貨物量は14.1％減の7,940万トン。
港湾貨物取扱量を国・地域別に見ると、最も割合が大きい本土は入港貨物が6.0％増の8,520万7,000トン、出港貨物が16.2％減の4,173万8,000トン。米国は入港貨物が25.4％減、出港貨物が15.2％減とそろって２桁減を記録した。台湾は入港貨物が38.6％増、出港貨物が10.5％増となり、伸び幅はいずれも主な国・地域別で最大だった。
本土の広東省や広西チワン族自治区、マカオ一帯との内陸水運による貨物取扱量は1.8％減の１億10万トン。
コンテナ貨物取扱量（空コンテナを除く）は3.9％減の1,504万9,000ＴＥＵ（20フィートコンテナ換算）だった。
20年第４四半期（10～12月）の港湾貨物取扱量は前年同期比9.5％減の6,130万トンで４四半期連続のマイナス。内訳は入港貨物が11.9％減の4,030万トン、出港貨物が4.6％減の2,100万トン。
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