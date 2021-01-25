広東省統計局は24日、同省の2020年の域内総生産（ＧＤＰ、速報値）が前年比2.3％増の11兆760億9,400万元（約177兆2,900億円）だったと発表した。新型コロナウイルスの影響で、ＧＤＰの増減率は１～３月が前年同期比6.7％減、１～６月は2.5％減とマイナスで推移したが、年後半は経済の回復基調が続き、１～９月に0.7％増とプラスに転じていた。
産業別の内訳は◇第１次産業：3.8％増の4,769億9,900万元◇第２次産業：1.8％増の４兆3,450億1,700万元◇第３次産業：2.5％増の６兆2,540億7,800万元――となった。
この他の主要経済指標は◇付加価値ベースの鉱工業生産額（一定規模以上の企業対象）：1.5％増の３兆3,100億元◇固定資産投資：7.2％増◇小売売上高：6.4％減の４兆200億元◇貿易額：0.9％減の７兆1,000億元◇消費者物価指数（ＣＰＩ）：2.6％上昇◇工業出荷価格指数（ＰＰＩ）：1.0％下落――などだった。
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