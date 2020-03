テイクオフ:戻るべきか戻らざるべき…

戻るべきか戻らざるべきか。新型肺炎の日本での流行拡大を受けて、中国主要都市で先週から相次ぎ日本からの渡航者に対する隔離措置が強化された。これにより春節に帰省していた日本人社員を中国現地に戻すことを引き延ばしていた企業は、判断がより困難になってしまっただろう。

上海では規制強化の現場対応が遅れているのか、先週後半には空港到着後に乗客が機内に数時間留め置かれるという事例があった。広東でも、規制強化前に現地入りした人が数日たってから自宅隔離を命じられるなど、各地区が対処に右往左往している様が透けて見える。

結果だけを見ての勝手な発言が許されるのであれば、中国での終息に時間がかかりそうなことや、日本での感染拡大リスクを考えると、最初から戻すべき人員は予定通り戻した方がスムーズだったかもしれない。前例のない状況下での「To be or not to be」の決定はかくも難しい。(翠)