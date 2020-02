テイクオフ:オージーの友人からの何…

オージーの友人からの何気ないメールで、「きっと良くなるよ(Things will get better for you)」という一文が、なぜか青くハイライトになっていた。不思議に思い、その部分をクリックすると、ある英語のニュースに飛んだ。

読むと、それは第一生命保険が過去に実施した日本人の幸福度調査を報じたものだった。日本人の平均は10点満点で6.81。だが年代・性別では、女性が年齢にかかわらず平均水準で安定しているのに対し、男性は40代が最も低くなり、その後80代にかけて持ち直す、という傾向を示している。しかも70代からは女性を追い越すという。

40代の日本人男性は、会社内の中間管理職的な立場や子供の教育など、複雑な問題に直面しがちなのだろう。人生の後半戦に突入している中で、きっと良くなる、というのは友人の慰めらしい。なんとなく説得力がある。(西嵐)