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香港と本土を結ぶ在来線を減便へ、ＭＴＲ

香港鉄路（ＭＴＲ）を運営する香港鉄路公司（ＭＴＲＣ）は10日、香港と中国本土を結ぶ在来線の「広九直通車」について、７月10日から九龍ホンハム駅―広州東駅の運行本数を１日３往復減らすと発表した。高速鉄道「広深港高鉄」に乗客が流れたことを受けた措置。

ホンハム駅から仏山駅行きの１日１本は、終着駅を広州東駅に変更する。

一方で、東鉄線は同日から、平日午前８～９時の間、羅湖駅からホンハム駅に向かう１本と、ホンハム駅から羅湖駅、落馬洲駅にそれぞれ向かう２本を増便する。

■長距離は増便

広深港高鉄香港区間は、７月10日から長距離列車の運行本数を現在の１日13往復から17往復に増やす。

既存の短距離列車４往復は、新たに増やす重慶、南寧、天津、肇慶行きの長距離列車４往復に変更する。香港の西九龍駅から乗り換えなしで直接行ける本土の目的地の数は現在の44駅から58駅に増える。

増えるのは、◇白洋淀（河北省）◇重慶西◇仏山西（広東省）◇邯鄲東（河北省）◇衡山西（湖南省）◇貴陽東（貴州省）◇南寧東（広西チワン族自治区）◇三水南（広東省）◇汕頭（スワトー、広東省）◇天津西◇梧州南（広西チワン族自治区）◇岳陽東（湖南省）◇肇慶東（広東省）◇遵義（貴州省）――。


関連国・地域： 中国香港
関連業種： 運輸

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