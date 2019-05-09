マレーシアの移動通信キャリア、Ｕモバイルは７日、スイス系保険会社Ｃｈｕｂｂインシュアランス・マレーシアと損害保険商品の販売で提携した。
Ｕモバイルは近く導入する電子決済アプリ「ＧｏＰａｙｚ」経由で、今年７～９月（第３四半期）から順次Ｃｈｕｂｂの小口傷害保険や旅行保険、自動車保険などの取り扱いを開始する。小口傷害保険は６リンギ（約160円）から。
Ｕモバイルのウォン・ヘアンタック最高経営責任者（ＣＥＯ）は「提携は、皆に限りなき安心をもたらすという努力の一環だ」と説明した。
2019/05/09（木）
マレーシアの移動通信キャリア、Ｕモバイルは７日、スイス系保険会社Ｃｈｕｂｂインシュアランス・マレーシアと損害保険商品の販売で提携した。
Ｕモバイルは近く導入する電子決済アプリ「ＧｏＰａｙｚ」経由で、今年７～９月（第３四半期）から順次Ｃｈｕｂｂの小口傷害保険や旅行保険、自動車保険などの取り扱いを開始する。小口傷害保険は６リンギ（約160円）から。
Ｕモバイルのウォン・ヘアンタック最高経営責任者（ＣＥＯ）は「提携は、皆に限りなき安心をもたらすという努力の一環だ」と説明した。
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