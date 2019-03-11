香港 経済
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大湾区シンポジウム、東京で４月９日開催

香港政府投資促進署（インベスト香港）は８日、広東省、香港、マカオの経済協力を強化する構想「粤港澳大湾区」に関するシンポジウムを４月９日に東京で開催すると発表した。３地域政府の主催。大湾区の計画綱要が２月18日に発表されてから同様のシンポジウムを海外で開催するのは初めて。

帝国ホテルで開く。広東省の馬興瑞省長や香港の林鄭月娥（キャリー・ラム）行政長官、マカオの政策研究区域発展局の米健局長が講演するほか、日本の政府高官や中国の程永華駐日大使、大湾区エリア内の企業トップらで構成する「粤港澳大湾区企業家聯盟」の蔡冠深（ジョナサン・チョイ）会長らが出席する予定。

シンポジウムは２部構成で、日本と大湾区双方のスピーカーが、大湾区の優位性に関する洞察や新たなビジネスチャンス、日本と大湾区間の協力関係の重要性について講演。午後の分科会では、大湾区で将来大きく発展することが見込まれる「イノベーション＆テクノロジー」と「スマートヘルス」の２つの重要産業について取り上げる。

シンポジウムは500人の参加を見込む。参加は無料。参加の申し込みは専門サイト＜https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/greaterbayarea/sympojp/＞から。


関連国・地域： 中国香港マカオ日本
関連業種： マクロ・統計・その他経済

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