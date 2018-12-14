毛沢東通りにオフィスビル、19年末開業

カンボジアの首都プノンペンで、12日に新たなオフィスビルが着工した。2019年12月までの完成を見込む。米系不動産仲介大手ＣＢＲＥカンボジアが販売を請け負う。

オフィスビル「ザ・ポイント」は毛沢東通りの在カンボジア中国大使館の向かい側に立地し、敷地面積は9,180平方メートル。６階建てで、各階の床面積は1,432～1,775平方メートルとなる。１階には商業区画も設ける計画だ。