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ＡＳＥＡＮ
2018/12/14（金）
カンボジアの首都プノンペンで、12日に新たなオフィスビルが着工した。2019年12月までの完成を見込む。米系不動産仲介大手ＣＢＲＥカンボジアが販売を請け負う。
オフィスビル「ザ・ポイント」は毛沢東通りの在カンボジア中国大使館の向かい側に立地し、敷地面積は9,180平方メートル。６階建てで、各階の床面積は1,432～1,775平方メートルとなる。１階には商業区画も設ける計画だ。
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