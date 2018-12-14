カンボジア 建設
  • 小
  • 大
  • 印刷する

毛沢東通りにオフィスビル、19年末開業

カンボジアの首都プノンペンで、12日に新たなオフィスビルが着工した。2019年12月までの完成を見込む。米系不動産仲介大手ＣＢＲＥカンボジアが販売を請け負う。

オフィスビル「ザ・ポイント」は毛沢東通りの在カンボジア中国大使館の向かい側に立地し、敷地面積は9,180平方メートル。６階建てで、各階の床面積は1,432～1,775平方メートルとなる。１階には商業区画も設ける計画だ。


関連国・地域： カンボジア
関連業種： 建設・不動産

関連記事

その他記事

すべての文頭を開く
カンボジア 経済

建設業などに最低賃金設定　首相が促進要請、各業界も歓迎（12/14）

カンボジア 運輸

アジア開発銀、国道補修に7000万ドル支援（12/14）

カンボジア 政治

政党法改正案が可決、野党の活動再開に道（12/14）

カンボジア 建設

毛沢東通りにオフィスビル、19年末開業（12/14）

カンボジア ＩＴ

情報省、サイバー攻撃を警戒（12/14）

カンボジア 運輸

ケニアと直行便就航へ、航空協定に合意（12/14）

カンボジア 運輸

シアヌークビル空港、１～11月の利用者89％増（12/14）

カンボジア 農水

１～11月のコメ輸出12％減、貯蔵設備不足（12/14）

アジア 金融

【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2018年12月13日時点）（12/14）

ベトナム 農水

漁業イエローカード、欧州委の調査間近に（12/14）

すべての文頭を開く

※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して株式会社エヌ・エヌ・エーは一切の責任を負いません。

NNAからのご案内

アクセスランキング

  1. 【カンボジア】コンテナ飲み屋街が閉鎖　土地代高騰、客足に陰りも
  2. 【カンボジア】ゴム輸出価格が下落、米中貿易戦争の余波
  3. 【カンボジア】毛沢東通りにオフィスビル、19年末開業
  4. 【カンボジア】政党法改正案が可決、野党の活動再開に道
  5. 【カンボジア】アムルライス、ベトナムの新規制を懸念
  6. 【カンボジア】対外債務拡大の懸念は不要、経済財政委
  7. 【カンボジア】建設業などに最低賃金設定　首相が促進要請、各業界も歓迎
  8. 【カンボジア】シアヌークビル空港、１～11月の利用者89％増
  9. 【カンボジア】証取所の投資家、11月時点で２万人突破
  10. 【カンボジア】外国人観光客、１～10月は11.5％増

セミナー・イベント

出版物

便利ツール（お役立ち情報）

SNSアカウント

Twitterリンク FBリンク
各種ログイン

ユーザー ID をお持ちでない方

パスワードを忘れた方

有料サービス利用契約約款

NNA倶楽部会員規約