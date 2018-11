テイクオフ:中国語で「(中国)国務…

中国語で「(中国)国務院」と言えば、中国中央政府のこと。しかし同じ「国務院」でも、「美国国務院」は米国務省を意味する。

米政府の「~省(Department of ~)」は、中国語では通常「~部」と訳される。例えば「商務省(Department of Commerce)」は「商務部」だ。だが国務省(Department of State)だけは「国務部」ではなく「国務院」。また米政府各省の「長官(Secretary)」は、「財務長官(Secretary of of the Treasury)」が「財政部長」となるように、一般には「部長」となる。しかしこれも、「国務長官(Secretary of State)」だけは異なり「国務卿」。「国務部長」や「国務院長」ではない。

国務省と国務長官だけ訳が違う理由について定説らしきものはないもようだが、長年の慣例で今に至っているとか。確かに、「院」「卿」とも、やや古めかしい。(蓬)