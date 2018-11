〔トラム〕プライドパレード10周年、17日に開催

香港で17日、毎年恒例となっている性的少数者(LGBT)のパレードが開催される。今年は10年目に当たり、主催者は参加者の数が過去最高に達すると見込んでいる。 今年のテーマは“Call for the law, equality for all(法を求めよう、皆に平等を)”。香港のLGBTコミュ…