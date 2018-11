クアルコム、運営製造センターは新竹に

米半導体大手のクアルコムはこのほど、台湾での運営・製造工程・試験センター(Center for Operations, Manufacturing Engineering and Testing in Taiwan、COMET)設置計画の詳細を発表した。新竹市で土地を取得し、2019年第1四半期(1~3月)の運用開始を目指す。 2日…