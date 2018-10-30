１～９月の電力消費、8.9％増の5.1兆ｋＷｈ

中国国家エネルギー局が26日発表した１～９月の全国電力消費量は、前年同期比8.9％増の５兆1,061億キロワット時（ｋＷｈ）だった。

産業別では第１次産業が9.8％増の555億ｋＷｈ、第２次産業が7.3％増の３兆4,714億ｋＷｈ（うち工業向けは7.2％増の３兆4,143億ｋＷｈ）、第３次産業が13.5％増の8,259億ｋＷｈ。家庭向けは11.5％増の7,534億ｋＷｈとなっている。

１～９月の全国発電設備の平均稼働時間は2,905時間と、前年同期を94時間上回った。同期に増えた新規発電所の発電容量は8,114万キロワット（ｋＷ）。インフラ投資は、発電所向けが1,696億元（約２兆7,300億円）、送電網向けが3,373億元に上った。

９月単月の全国電力消費量は、前年同月比8.0％増の5,742億ｋＷｈ。うち第１次産業は10.3％増の73億ｋＷｈ、第２次産業は7.0％増の3,623億ｋＷｈ（うち工業向けは6.8％増の3,550億ｋＷｈ）、第３次産業は12.8％増の1,016億ｋＷｈで、家庭向けは6.9％増の1,032億ｋＷｈだった。