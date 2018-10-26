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フォーブス中国長者番付、首位アリババ馬氏

米経済誌フォーブス（中文版）は24日、最新の中国長者番付を発表した。首位は電子商取引（ＥＣ）大手の阿里巴巴集団（アリババグループ）の馬雲（ジャック・マー）会長で、保有資産は2,387億4,000万元（約３兆8,540億円）だった。

ニュースサイトの澎湃新聞によると、馬氏が首位となるのは2014年以来。ただ資産総額は米ドル建てで前年から約40億米ドル（約4,498億円）減少している。最新の長者番付では、株価下落や人民元安の影響で、ランキングに入った400人のうち４分の３以上で資産総額が減少しているという。

２位以下はインターネットサービスの騰訊（テンセント）の馬化騰・董事長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）（資産総額2,263億2,000万元）、デベロッパーの中国恒大集団（チャイナ・エバーグランド・グループ）の許家印董事長（2,125億2,000万元）、複合企業（コングロマリット）の大連万達集団の王健林董事長（1,566億3,000万元）、白物家電の美的集団（ミデア）の創業者、何享健氏とその家族（1,345億5,000万元）と続いた。

■胡潤の番付でも馬氏がトップ

民間シンクタンクの胡潤研究院が先ごろ発表した2018年版中国長者番付でも、アリババの馬氏が１位となっている。胡潤の長者番付では２位が中国恒大の許氏、３位がテンセントの馬氏だった。


関連国・地域： 中国-全国
関連業種： マクロ・統計・その他経済社会・事件

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