上海市のＧＤＰ成長率、１～９月は6.6％

上海市統計局は23日、同市の１～９月の域内総生産（ＧＤＰ）が前年同期比6.6％増の２兆3,656億6,900万元（約38兆2,800億円）だったと発表した。伸び幅は上半期（１～６月）から0.3ポイント縮小した。

産業別では、第１次産業が2.1％減の61億3,400万元、第２次産業が3.0％増の7,112億4,800万元だった。第３次産業は8.2％増の１兆6,482億8,700万元で、ＧＤＰ全体に占める割合は69.6％となった。

鉱工業生産額（付加価値ベース）は3.3％増加した。鉱工業生産総額（一定規模以上の企業対象）は2.2％増の２兆5,729億7,200万元だった。

固定資産投資額は6.9％増。このうち、不動産開発向けは5.3％増、都市インフラ施設向けが5.5％増、工業向けが18.5％増となっている。

小売売上高は7.9％増の9,244億100万元だった。

貿易額は5.8％増の２兆5,168億9,900万元。うち輸出が2.9％増、輸入が7.7％増となった。

消費者物価指数（ＣＰＩ）は1.5％上昇。住民１人当たりの平均可処分所得は４万8,339元で、名目9.0％成長だった。このうち都市部住民が8.9％増、農村部住民が9.2％増だった。